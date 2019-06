Sport

Morciano di Romagna

| 12:36 - 13 Giugno 2019

Giocatori Morciano Calcio (foto di repertorio).

Dopo Riccardo Dragoni, secondo acquisto per il nuovo Morciano, retrocesso in Prima Categoria. Si tratta di Nicola Grechi, difensore classe 1989, che nell'ultima stagione ha militato nel San Giovanni, campionato interno sammarinese. In carriera ha vestito anche la maglia del Tropical Coriano, Valcona, Tre Villaggi, Montescudo, Altavalconca.