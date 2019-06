Calcio Promozione, il Gabicce Gradara si rinforza in attacco con Bacchielli e Roselli

Sport

Gabicce Mare

| 10:04 - 13 Giugno 2019

Nella prossima stagione il Gabicce Gradara vuole essere protagonista.

Due volti nuovi nella rosa del Gabicce Gradara (Promozione). Si tratta dell'attaccante classe 2000 Filippo Bacchielli e dell'esterno d'attacco Emanuele Roselli, classe 1989.

Il primo, pesarese di Cattabrighe, è di proprietà del Vismara e nell'ultma stagione ha vestito la maglia del Cattolica che dall'Eccellenza è retrocesso in Promozione. Quattro le presenze, all'attivo un gol in Coppa Italia. In precedenza ha militato nel Muraglia e nel Vismara in Seconda categoria (nove reti). E' una prima punta, un giocatore tenace, intraprendente, molto utile per rinforzare il pacchetto degli under.

Emanuele Roselli, di Mondaino, ha militato nell'ultima stagione nel Santa Veneranda: per un infortunio alla caviglia, culminato con un intervento chirurgico, è stato poco utilizzato. E' un giocatore esperto, abile nell'uno contro uno e nel creare superiorità numerica, e anche pericoloso in zona gol. Nelle precedenti sei stagioni ha vestito la maglia del Valfoglia (34 gol complessivamente di cui 12 nella stagione 2016-2017) e prima quelle di Marignanese (una stagione) e Vis Misano (quattro). E' stato compagno di squadra di Vegliò, Bastianoni, Passeri, Vaierani.

Verrà inoltre riscattato il giovane Federico Pedini dalla nuova Real Metauro – altro under – mentre l'altro under Matteo Bacchiocchi torna per fine prestito al club fanese come Galli al Santa Veneranda.

Gran parte della rosa è stata riconfermata. Non ne faranno più parte: Kone, Pratelli, Tedesco e per impegni di studio universitari Marchetti e Marcolini. Quanto ai giovani la società sta valutando la possibilità di mandare alcuni di loroa fare una esperienza in altri club.

Per quanto riguarda lo staff, sarà ancora il valente Nicola Pennacchini il massaggiatore e fisioterapista della prima squadra.