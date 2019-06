Calcio, il Tropical Coriano fa poker: ingaggiato il centrocampista Nicola Palazzi

| 09:23 - 13 Giugno 2019

Il Tropical Coriano, che spera nel ripescaggio in Eccellenza (è in cima alla lista della graduatoria), ha messo a segno il quarto acquisto della sua campagna estiva. Il direttore sportivo Filippo Cipriani ha definito l'ingaggio di Nicola Palazzi, centrocampista classe 1996. Nella sua carriera ha vestito le maglie di Fano, Novese, Atletico Alma e Cattolica nella scorsa stagione (15 presenze e due reti) culminata con la retrocessione in Promozione. Nel ruolo di centrocampo Palazzi ricopre il ruolo di mezzala e può fare anche il trequartista in virtù delle sue qualità tecniche e di uomo assist.