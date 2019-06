Montescudo-Monte Colombo, stanziati 70mila euro per marciapiedi e parcheggi a San Savino

Attualità

Montescudo

| 08:46 - 13 Giugno 2019

Via Roma San Savino.

Il Consiglio Comunale del Comune di Montescudo-Monte Colombo dell’11 giugno ha approvato una variazione al Piano Triennale delle opere pubbliche per inserirvi due importanti progetti: il primo riguarda i lavori necessari alle mura di Montescudo dopo il parziale crollo avvenuto circa due mesi fa, con uno stanziamento iniziale di 78mila euro che l’Amministrazione Comunale ha già richiesto alla Regione tramite l’Agenzia Regionale per il Territorio, che segue fin dall’inizio la vicenda insieme all’Ufficio Tecnico del Comune. Il secondo invece riguarda la realizzazione dei nuovi marciapiedi e parcheggi sulla via Roma a San Savino: una zona molto trafficata con diversi servizi per i cittadini (in primis gli ambulatori medici), che necessita da tempo di una riqualificazione. Questo progetto, del valore di 70mila euro, troverà copertura grazie alla ripartizione dei fondi rimasti dal finanziamento del Ministero dell’Interno, che si aggiungerà quindi ai 70mila euro già intercettati dal Comune di Montescudo-Monte Colombo nei mesi scorsi.

Approvata nella stessa seduta anche la nomina del nuovo Revisore dei Conti, che per il triennio 2019-2022 sarà il Dott. Guido Carbonaro.