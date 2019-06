VIDEO Le telecamere riprendono i ladri mentre rubano in pieno giorno

Cronaca

Rimini

| 08:02 - 13 Giugno 2019

Sono in corso le ricerche dei due malviventi che nel primo pomeriggio di mercoledì hanno rubato una bicicletta da un cortile. La proprietaria si trovava in casa ed è uscita pochi minuti dopo il furto trovando la brutta sorpresa. E' successo in via Veruda, vicino al Ponte di Tiberio a Rimini. Una zona spesso frequentata dai malviventi. La stessa famiglia, tempo fa, si era ritrovata l'auto aperta da sconosciuti e all'inizio dell'anno un tentativo di scippo ai danni di una signora, era stato scongiurato grazie all'intervento del marito della proprietaria della bici. Le immagini delle telecamere di sorveglianza di mercoledì mostrano chiaramente l'azione dei due malviventi: prima passeggiano davanti all'ingresso poi con scatto fulmineo uno scavalca il cancello, entra nel cortile, solleva la bici e la passa al complice in strada. Le immagini, che mostrano chiaramente il volto dei malviventi, sono al vaglio delle Forze dell'Ordine. Chiunque riconoscesse i ladri è invitato ad avvisare i Carabinieri.