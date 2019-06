Gara di barbeque a Rivazzurra, protagonista il Three Tower’s Barbecue Fighting

Eventi

Rimini

07:32 - 13 Giugno 2019

Barbeque in azione - Foto Wbqa World Barbecue Association.

Da venerdì 14 giugno e fino a domenica 16 giugno appuntamento a Rimini con Three Tower’s Barbecue Fighting, la gara di barbecue del National Barbecue Championship, il più grande campionato nazionale di BBQ in Europa, sanzionato dal circuito internazionale della WBQA World Barbecue Association che ogni anno si svolge in ben 5 tappe italiane.

Giunta alla sua quarta edizione, la tappa romagnola a cura del Comitato turistico di Rivazzura e del Consorzio MiramareJoy, si prepara ad ospitare ai Giardini di Rivazzura di Rimini (di fronte allo stabilimento balneare 128) 15 team di appassionati, professionisti e amatoriali che si sfideranno nella preparazione base dell’HolyTrinity del BBQ. I piatti, con lunga cottura, verranno assaggiati e riceveranno un punteggio da giudici certificati che decreteranno il team campione della tappa.

Non solo Gara. Il pubblico, oltre ad assistere alle ricette dei team in gara, potrà degustare il vero American Barbecue e piatti affumicati proposti dal Club Country Grill - Barbecue & Grilling Recipes in collaborazione con ANGUS Beers & BB. E ancora birra artigianale, crostini, fruit drink, Ice roll ed energy drink per vivere un weekend all’insegna del gusto e della competizione.

Spettacoli, artigianato locale, circo in spiaggia, musica, animazione con gadget in regalo renderanno, nel weekend, l’esperienza di turisti e residenti ancora più appassionante e coinvolgente.

Per la salvaguardia dell’ambiente e sensibilizzare turisti e residenti a ridurre il consumo di plastica monouso, il materiale utilizzato dagli stand è interamente compostabile.

Il programma completo è disponibile alla pagina facebook