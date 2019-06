Verucchio, ragazza 23enne aggredisce con le forbici i parenti del fidanzato

Cronaca

Verucchio

13 Giugno 2019

Ospedale di Rimini.

Dà in escandescenze in casa e colpisce con le forbici i parenti del fidanzato. E' successo mercoledì mattina a Verucchio. La ragazza, già colpita da una denuncia per concorso in detenzione di stupefacenti, era ubriaca e completamente sconvolta. Lunedì i Carabinieri erano intervenuti perché si era chiusa in camera. Mercoledì la ragazza, colpita da una crisi di nervi, aveva cominciato a brandire un paio di forbici, ferendo i parenti del compagno nella cui casa vive. I Carabinieri intervenuti prontamente, hanno disarmato ed immobilizzato la giovane che è stata sottoposta ad un Accertamento Sanitario Obbligatorio e portata nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Rimini. I parenti del fidanzato della ragazza, feriti fortunatamente in modo lieve, non sporgeranno denuncia.