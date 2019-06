Calcio Prima cat., la Stella Rimini riparte sempre con mister Boldrini in panchina

Sport

La squadra della Stella Rimini retrocessa in Prima categoria.

Smaltita la delusione per l'immeritata retrocessione, la Stella Rimini riparte con lo stesso immutato entusiasmo nel'avventura in Prima categoria. Riconfermato lo staff tecnico, sempre guidato dopo nove anni da mister Boldrini, con la stessa voglia di proseguire nel progetto della polisportiva di valorizzazione dei giovani. L'ossatura della squadra è rimasta quasi immutata: sono stati riconfermati gran parte dei giocatori della scorsa stagione e a coloro che hanno rinunciato - l'inossidabile Fabbrucci per motivi di salute, e Nardi per motivi di lavoro e familiari - va il ringraziamento del club. Continueranno a far parte della famiglia Stella.

Infine c'è il gruppo dei giovani che essendo alle prese con gli esami potranno dare la loro disponibilità solo al termine degli esami per vedere le eventuali destinazioni universitarie, che gli permetteranno o meno di far parte della squadra. Altri invece verranno prelevati dalla juniores regionale per completare l'organico, ed altri verranno inseriti secondo le esigenze del mister dal direttore sportivo da contatti in corso. Lo spirito è sempre lo stesso: combattere fino alla fine per ottenere il miglior risultato possibile facendo giocare i giovani e facendoli divertire in un ambiente sano che permetta loro di crescere come calciatori e come uomini.