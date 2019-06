Attualità

| 21:25 - 12 Giugno 2019

Il cartello stradale con l'errore.

Un lettore segnala:"Da diversi anni percorrendo via Montaletti in frazione di Santarcangelo c 'è questa indicazione stradale, ma Santarcangelo non si scrive con la "c"?? Forse chi ha stampato era distratto però le persone che percorrono da anni questa strada non possono non averlo mai notato!!!"