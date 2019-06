Calcio, Europa League: per la Fiorita l’Engordany (Andorra). Per il Tre Fiori il KÍ Klaksvík (isole Fær Øer)

Sport

Repubblica San Marino

| 20:09 - 12 Giugno 2019

Il sorteggio del turno preliminare della prossima Europa League, svoltosi a Nyon, ha stabilito che ad affrontare La Fiorita, inserita nell’urna come testa di serie, saranno gli andorrani dell’Engordany, mentre a sfidare il Tre Fiori sarà il KÍ Klaksvík, club proveniente dalle isole Fær Øer.

L’Engorany è la squadra che lo scorso anno infranse i sogni della Folgore con un gol – quello del’1-1- centrato al 5’ di recupero della gara di ritorno, disputata a Forlì, dopo che all’andata gli andorrani si erano imposti per 2-1. Quanto al club delle Fær Øer, non esistono precedenti con le formazioni sammarinesi che negli anni hanno sconfinato in territorio europeo.

C’è Andorra anche nel destino europeo del Tre Penne, fresco campione del Titano. I biancoazzurri di Ceci, attesi dal mini-girone che dà accesso al primo turno di qualificazione alla prossima Champions League, se la vedranno in semifinale con il Santa Coloma, club vincitore dell’ultimo campionato andorrano. Chi vince troverà in finale la vincente della sfida tra il Feronikeli, campione del Kosovo, e il Lincoln, campione di Gibilterra.

La squadra che riuscirà imporsi in finale passerà il turno, mentre le tre squadre eliminate da questo mini-girone - che si giocherà per intero al Fadil Vokrri Stadium di Pristina, in Kosovo - non andranno in vacanza ma si “trasferiranno” al secondo turno delle qualificazioni di Europa League.

Feronikeli-Lincoln e Tre Penne-Santa Coloma si giocheranno entrambe il 25 giugno, mentre la finale del mini-girone andrà in scena il 28 giugno. Tutte le sfide saranno in gara unica. Quanto al calendario di Tre Fiori e La Fiorita – che si giocano l’accesso al primo turno di qualificazione dell’Europa League – le gare di andata si giocheranno il 27 giugno, quelle di ritorno il 4 luglio. La Fiorita comincerà in casa, mentre il Tre Fiori alle Fær Øer.