Volley A2 femminile, è Alessia Mazzon il nuovo centrale della Omag

Sport

San Giovanni in Marignano

| 20:02 - 12 Giugno 2019

Alessia Mazzon esulta dopo un punto.





E' Alessia Mazzon il nuovo centrale della Omag. Classe 1998, padovana di nascita (Cittadella), cm 184 di altezza, inizia, assieme alla sorella gemella Giorgia, nelle giovanili del Volley Fratte. Nel 2013 le gemelle Mazzon si trasferiscono nell’Argentario, in B2 ottenendo dopo due stagioni la promozione in B1.

Lo scorso anno, per entrambe l’esordio in serie A2 nella Delta Informatica Trentino. Da questa stagione le loro strade si divideranno e Alessia ha scelto la Omag Consolini Volley di San Giovanni in Marignano. E la Omag continua a credere ed investire sui giovani talenti.

"Sono veramente molto entusiasta per questa nuova avventura – commenta Alessia- principalmente perché questa società mi ha dato subito una buonissima impressione e per questo non vedo l'ora di iniziare. Quando l'anno scorso sono venuta a giocare contro questa squadra, tra le tante cose a colpirmi c'è la stata anche la tifoseria che spero di conoscere presto. Negli ultimi cinque anni ho giocato sempre a Trento, quattro anni all'Argentario dove abbiamo conquistato la promozione in B1 e l'ultimo anno alla Trentino rosa dove sono riuscita a crescere molto. Oltre ad essere rimasta sempre a Trento sono sempre stata insieme a mia sorella Giorgia. Purtroppo quest'anno è giunto il momento della separazione e devo dire che al momento non sono troppo preoccupata, soprattutto perché andremo a giocare in due club più o meno vicini quindi se avessimo bisogno l'una dell'altra in poco tempo riusciremmo ad incontrarci. Poi, se devo essere sincera, spero di riuscire a giocarci contro”.