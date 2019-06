Daniele Bertozzi campione europeo, grande vittoria nella granfondo del 'cannibale'

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:06 - 12 Giugno 2019

Un sorridente Daniele Bertozzi, vincitore della Granfondo del cannibale Alè la Merckx.

Team del Capitano campione d’Europa. Il periodo uscente non era dei più favorevoli per il sodalizio rosso-bianco di Santarcangelo di Romagna; soprattutto per il presidente Daniele Bertozzi. Dopo le numerose complicazioni in gara dovute alle tante cadute nelle quali è rimasto coinvolto, la sicurezza nei propri mezzi era venuta a mancare come sottolineato da lui stesso: “L’ultimo periodo è stato un disastro, dove c’erano le cadute mi ci ritrovavo anch’io, nonostante mi tenessi sempre nelle posizioni di avanguardia gruppo”. Ma domenica 9 Giugno arriva la rivincita sulla sfortuna. Al termine della Granfondo del "cannibale" Alè la Merckx, arriva la gioia di ricevere la proclamazione a campione europeo 2019: “Traguardo del tutto inaspettato – prosegue Bertozzi – la conquista della maglia di categoria come campione europeo alla Granfondo Alè la Merckx è veramente un traguardo incredibile. La corsa è stata splendida, in una manifestazione con una perfetta organizzazione e in un contesto paesaggistico e architettonico veramente spettacolare. Dedico la maglia a tutta la squadra che sta vivendo insieme con me questo esaltante momento”.



Le gioie ieri non si sono fermate alla vittoria di Bertozzi; terza posizione per Maria Prati Cristina nella categoria femminile w5.

Per il resto della squadra, che giocava quasi in casa, alla 10° Granfondo del Capitano in quel di Bagno di Romagna, anche qui una perfetta gestione della corsa da parte dei ragazzi/ragazze. Debora Morri c’era e con lei tutto il team che si è impegnato per portare Debora alla volata decisiva. Classificata seconda nel percorso lungo ha così risposto ancora una volta presente e si è andata a prendere un importante medaglia d’argento. Per quanto riguarda la classifica a squadre nel Romagna Challenge il Team rimane al comando sulla seconda in classifica generale. Il team Passion Faentina.