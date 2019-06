Divertimento con il cuore al parco acquatico per aiutare persone con sindrome di down e con disabilità intellettiva

Attualità

| 16:05 - 12 Giugno 2019

Un gruppo di ragazzi della cooperativa Cuore21&Centro21.

Un pomeriggio tra scivoli, piscina e sole e tanto divertimento sì, ma con il cuore. Venerdì 14 giugno al Beach Village in zona Marano a Riccione l'ingresso al parco dalle 14.30 sarà gratuito (brandine e consumazioni saranno a pagamento), ma con la possibilità di donare 5 euro alla cooperativa locale Cuore 21 per finanziare l'allestimento di "Atelier a 21 mani", un laboratorio manuale che coinvolge persone con sindrome di down o con disabilità intellettiva che sarà presto aperto ai Giardini dell'Alba di Riccione. L'atelier vedrà coinvolti i ragazzi di Centro 21, che seguono la formazione lavorativa finalizzata alla realizzazione di oggetti per arredo altri manufatti.



Alle ore 17 ci saranno le letture animate interpretaste ed eseguite dai ragazzi del Centro. Alle ore 18 ci sarà una performance di danza in collaborazione con l’Accademia Antonella Bartolacci. L'Atelier sarà un negozio a tutti gli effetti con laboratorio annesso e punto vendita in collaborazione con altre realtà' sociali del territorio con le quali stiamo collaborando come ad esempio la Cooperativa Ca' Santino.