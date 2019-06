Pioggia di medaglie a Firenze nel Campionato Italiano per il Budo Clan Riccione Tre ori per Gianluca Parma, due bronzi per Federico Agostini e un bronzo per Antonio Scarano

Sport Riccione | 15:24 - 12 Giugno 2019 Da sinistra: Antonio Scarano, Federico Agostini e Gianluca Palma. Sabato e domenica gli atleti della Budo Clan Riccione hanno partecipato al Campionato italiano di Brazilian Ju Jitsu che si è svolto al Mandela Forum di Firenze. Ottimo l’avvio della manifestazione per gli atleti riccionesi: nella prima giornata Gianluca Palma porta a casa due medaglie d’oro nella categoria Master 3 senza kimono mentre Federico Agostini si porta a casa un terzo posto nella categoria Adult + 100 kg. Nel secondo giorno si è combattuto con il kimono: Palma porta a casa un oro in categoria Master 3, Federico Agostini nella categoria Adult + 100 si mette al collo un altro bronzo, mentre Antonio Scarano nella categoria Master 3 cintura bianca, dopo una bellissima lotta, si aggiudica la medaglia di bronzo.

Ai Campionati Italiani, che hanno visto la partecipazione di ben 1.712 atleti e 118 società, la Budo Clan con sede a Roma, di cui i nostri atleti sono l’espressione territoriale a Riccione, è arrivata seconda. Un grande risultato a cui il Budo Clan Riccione ha notevolmente contribuito.

Ora tutto è pronto per l’avvio della nuova stagione, che inizierà il 13 luglio prossimo all’Rds Stadium di Rimini dove andrà in scena il Rimini Open di Brazilian Jiu jitsu. Tutti gli atleti sono invitati a partecipare (info e iscrizioni: www.riminiopen.it)