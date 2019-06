I commercialisti di tutta Italia si sfidano a calcio a Cervia

Sport

Calcio e commercialisti. Usando termini calcistici potremo definirlo un tandem che porta a un duo fuori dal comune dove si uniscono amici e colleghi della stessa città impegnati nel medesimo settore lavorativo. Una passione univoca, quella per il pallone. Dopo essere stati dietro la scrivania a raccogliere, ricevere, archiviare ed infine gestire le informazioni raccolte per regolare i conti, il contesto porta a scendere in campo dove i protagonisti divengono proprio loro.



Sul rettangolo da gioco, gli stessi commercialisti si affrontano in un torneo nazionale di calcio in scena da oltre venti anni. Una realtà, un torneo organizzato dalla Associazione Sportiva Dilettantistica dei Dottori Commercialisti Nazionale, che ha come intento quello di mettere in contatto tra di loro migliaia di colleghi, creare momenti di aggregazione extra professionali, per rafforzare, divertendosi, il senso di appartenenza ad una casa comune.



Nel 2019 l’Associazione Sportiva Dilettantistica dei Dottori Commercialisti in collaborazione con il patrocinio del Comune di Cervia sarà protagonista dal 13 al 15 giugno a Cervia (Ra) con le semifinali e finali di Coppa Italia e di Campionato.

Le strutture scelte per l’occasione saranno quelle del Centro Sportivo di Savio di Cervia ubicata in via Tamigi 1 a Savio di Cervia (Ra) e quella del Campo Polisportiva 2000 ubicata in Via Maccanetto 12 a Cervia di Ravenna.



Dieci squadre prenderanno il via alle fasi finali: Napoli, Palermo, Catania, Bari, Foggia, Bergamo, Caserta, Benevento, Trani, Vallo della Lucania. Quattro le regioni rappresentate: Sicilia (Palermo e Catania), Lombardia (Bergamo), Campania (Benevento, Caserta, Napoli, Vallo della Lucania) Puglia: (Foggia, Bari, Trani).



Il Comitato Organizzativo intervenuto ai nostri microfoni sottolinea il lavoro svolto e la realtà di un torneo nazionale divenuto un habitué in Romagna:” Siamo molto soddisfatti ed emozionati. E’ la quarta volta che siamo presenti a Cervia in un torneo che per noi è divenuto un appuntamento fisso da oltre venti anni, da quando abbiamo deciso di dare vita a questa manifestazione che racchiude la passione e la volontà da parte nostra di rafforzare il legame di vita lavorativo e sportivo. Proprio lo sport assieme al lavoro racchiude la possibilità di unire, collaborare, avere vedute che portano a confronti arricchendo il proprio bagaglio culturale ed informativo spingendoci a divertirci anche sul campo a prescindere dal contesto. Noi lo facciamo attraverso il calcio che unisce in un colpo solo le tante persone che in comune hanno lo stesso impiego lavorativo all’interno della stessa città fino a rappresentarla sul terreno da gioco. In precedenza siamo stati in altri comuni d’Italia come Capo d’Orlando, Ischia etc. che ringraziamo per la loro accoglienza ed ospitalità, fattore che abbiamo riscontrato anche nel comune di Cervia che ci permette di rafforzare il nostro impegno. Un ringraziamento infine anche alle strutture e relativo personale che ospiteranno le gare della nostra manifestazione”.





Di seguito il calendario delle sfide con relativi orari e stadi. Le riprese video e le interviste dopogara saranno affidate all’agenzia di comunicazione DM.



Giovedì 13 giugno ore 15:30: Trani vs Vallo della Lucania (Campo Polisportiva 2000 via Maccanetto 12 a Cervia di Ravenna). Gara valida per Semifinali di Coppa Italia.

Giovedì 13 giugno ore 17:30: Casertana vs Benevento (Campo Polisportiva 2000 via Maccanetto 12 a Cervia di Ravenna). Gara valida per Semifinali di Coppa Italia.

Giovedì 13 giugno ore 16: Napoli vs Palermo (Centro Sportivo di Savio di Cervia via Tamigi 1). Gara valida per Semifinali di Campionato.

Giovedì 13 giugno ore 18: Catania vs Bari (Centro Sportivo di Savio di Cervia via Tamigi 1). Gara valida per Semifinali di Campionato.

Venerdì 14 giugno ore 17: Bergamo vs Foggia valevole per il Trofeo “Coppa dell’Amicizia” presso Campo Polisportiva 2000 via Maccanetto 12 a Cervia di Ravenna.

Sabato 15 giugno ore 10: 30: Finale terzo posto Coppa Italia presso Campo Polisportiva 2000 via Maccanetto 12 a Cervia di Ravenna.

Sabato 15 giugno ore 15:30: Finale terzo posto Campionato presso Campo Polisportiva 2000 via Maccanetto 12 a Cervia di Ravenna.

Sabato 15 giugno ore 16: finale di Coppa Italia presso Centro Sportivo di Savio di Cervia via Tamigi 1.

Sabato 15 giugno ore 18: finale di Campionato presso Centro Sportivo di Savio di Cervia via Tamigi 1.