Aperture serali nei giovedì del mese di giugno per la biblioteca Milani di Verucchio

Eventi

VillaVerucchio

| 15:14 - 12 Giugno 2019

Biblioteca don Milani di Verucchio.

La biblioteca Comunale “Don Milani” di Villa Verucchio propone per il secondo anno

consecutivo il progetto “Arricchiamoci in Biblioteca”: nel mese di Giugno la biblioteca è aperta al pubblico in via eccezionale anche in orario serale, il giovedì dalle ore 20.30 alle 23.30 con tutti i servizi comprese le aule studio; contemporaneamente, nella attigua piazza Europa, si svolgeranno gli incontri con l’autore, che avranno inizio alle ore 21.00 (in caso di maltempo gli incontri si terranno nella sala Tondini della biblioteca, al primo piano).



Il progetto è stato ideato dalla Biblioteca comunale di Verucchio, con il contributo del Comune di Verucchio e della Regione Emilia-Romagna (Istituto beni culturali, artistici e naturali – IBC); la rassegna nasce anche per festeggiare il riconoscimento di “Città che legge” ottenuto nel 2018 dopo la candidatura presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo (Mibact) per il tramite del “Centro per il libro e la lettura” che, d'intesa con l'Anci, assegna il prestigioso riconoscimento; l’intento dell’iniziativa è quello di riconoscere e sostenere la crescita socioculturale attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva. Una Città che legge garantisce, infatti, ai suoi abitanti l’accesso ai libri e alla lettura attraverso molteplici iniziative.



Torna anche la rassegna degli incontri con l’autore, dal titolo “IncontriAmo gli autori”, ad ingresso libero e gratuito.



PROGRAMMA



Giovedì 13 giugno 2019

Raffaello Fabbri, Ondimar (Agat, 2019)

Presentano: Maurizio Mecozzi, Maurizio Sammaritani; Letture di Rita Masini e Pier Celli

Intermezzi musicali a cura della suoneria “PiFes”



Giovedì 20 giugno 2019

Marcello Zanni: Quando eravamo inconsapevoli flaneur (Pazzini, 2018)

Bruno Bartoletti: Ma i veri viaggiatori partono per partire (Youcanprint, 2018)

Presentano: Filippo Graziosi, Anna Maria Tamburini



Giovedì 27 giugno 2019

Paolo Cortesi, Il genio e il dragone: Leonardo in Romagna (Il Ponte vecchio, 2019)

Andrea Antonioli, Cesare Borgia. Il principe in maschera nera (Newton Compton, 2018)

Presentano: Marzio Casalini, Lisetta Bernardi