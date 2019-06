Campeggiano davanti a uno stabile abbandonato vicino al parco Marecchia, spuntano anche 50 grammi di droga

Cronaca

Rimini

| 14:12 - 12 Giugno 2019

Il blitz della Polizia nello stabile abbandonato vicino al Parco Marecchia.

Blitz della Polizia, alle 9 di mercoledì, nella pertinenza di uno stabile abbandonato in via Duca degli Abruzzi, vicino al Parco Marecchia, dove sono stati trovate dieci persone che campeggiavano con tende e altri bivacchi di fortuna: sei di queste, tutti cittadini africani (del Ghana, del Gambia, del Senegal e del Kenya), sono state denunciate per immigrazione clandestina. Uno di loro, un 25enne senegalese, è stato arrestato perché trovato in possesso di 50 grammi di marijuana, che non sono sfuggiti al fiuto del pastore tedesco Irvin: il giovane, con precedenti per spaccio, aveva nascosto gli involucri di stupefacente tra la vegetazione. Non è stata l'unica droga scoperta: altri 50 grammi di marijuana erano nascosti nelle vicinanze del luogo oggetto del blitz, ma non è stato possibile risalire al proprietario.