Salvato un cucciolo di cane: chiuso dal padrone in una baracca, quasi soffocato da una catena

Cronaca

Rimini

| 14:05 - 12 Giugno 2019

La Polizia di Rimini durante i controlli che hanno portato alla scoperta del cane maltrattato.

Durante un'attività di controllo in uno stabile abbandonato in via Duca degli Abruzzi, nei pressi del parco Marecchia di Rimini, la Polizia ha effettuato il salvataggio di un cucciolo di pitbull di 4 mesi. Il cane è stato trovato in una baracca di lamiera esposta al sole, legato a una catena di circa mezzo metro, quasi soffocato e privo di acqua. Il proprietario del povero animale è un cittadino nigeriano, denunciato per maltrattamenti contro gli animali. Nonostante fosse in corso un'operazione di Polizia, gli agenti hanno trovato il tempo di prestare le prime cure al cane, che era in condizioni di salute precarie; dopo averlo rifocillato, lo hanno consegnato al canile comunale di Rimini.