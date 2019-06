Rimini, laboratori "steam" per ragazze, opportunità tra arte, robotica e tecnologia

Attualità

Rimini

| 11:42 - 12 Giugno 2019

Partono quest'estate a Rimini i “Laboratori steam per ragazze smart”, una serie di attività dedicate alle ragazze per fare conoscere professioni molto richieste dalle imprese, che spesso però le studentesse non prendono in considerazione. Si tratta delle carriere che ruotano intorno alle discipline indicate dall'acronimo steam, dall'inglese science, tech, engineering, arts & math.

Destinati a ragazze fra i 12 e i 19 anni, i laboratori sono organizzati nell'ambito del progetto “Scegliere attivamente” e gestiti dagli enti di formazione riminesi (Enaip Centro Zavatta, Cescot, Assoform, Ecipar, Demetra, Formart, Ial, Irecoop, Iscom ed Osfin). Si svolgeranno tra luglio e settembre, con due modalità differenti: percorsi basic di 3/4 ore e percorsi approfonditi di 15 ore.

Tanti gli argomenti tra cui scegliere: utilizzo stampante 3D/laser cut per moda e design; robotica; arte, musica e tecnologia; storytelling; realtà aumentata; riciclo e riuso dei materiali di scarto.

La partecipazione è gratuita grazie al finanziamento della Regione e del Fondo Sociale Europeo. I laboratori saranno a numero chiuso e la scadenza per le preiscrizioni è il 15 giugno. Ci si può iscrivere online

Infopoint: En.A.I.P. Centro Zavatta, viale Valturio 4 Rimini, telefono: 3311746539 mail: info@scegliereattivamente.it