Novafeltria Calcio: confermati l'attaccante Muratori e il centrocampista Balducci

| 09:59 - 12 Giugno 2019

L'attaccante del Novafeltria Willy Muratori (in gallery il centrocampista Alessio Balducci).

Il Novafeltria Calcio riparte da due giocatori di grande valore, confermati in rosa a un anno dall'arrivo in maglia gialloblu: l'attaccante William Muratori e il centrocampista Alessio Balducci. Muratori, arrivato dal Gabicce Gradara nell'estate del 2018, ha segnato 14 reti di pregevole fattura, confermandosi un implacabile esecutore di calci piazzati. Balducci, ex Pietracuta, sarà un cardine del centrocampo anche con il nuovo allenatore Mugellesi, che dovrebbe impiegarlo nel ruolo di mezzala per sfruttarne le doti di inserimento: nello scorso campionato ha segnato 4 reti, compresa l'ultima al 91' che ha permesso al Novafeltria di battere 1-0 l'Alta Valconca, nella penultima giornata, e di conquistare l'accesso ai playoff. (r.g.)