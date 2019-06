Festa del Punto Rosa di Santarcangelo: sul palco Debora Villa con altri artisti

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 09:26 - 12 Giugno 2019

Il Punto Rosa ha una casa e tanti progetti per il futuro, sono aumentate le socie e tanta solidarietà, guerriere contro la malattia e in difesa dei propri diritti.

L’Associazione a conclusione dei progetti, che da tempo porta avanti, invita tutti alla festa che si terrà Sabato 15 giugno a Santarcangelo in piazza Ganganelli.

La Festa inizierà alle ore 18,00 con l’inaugurazione della Nuova Sede “La Casa del Punto Rosa” sita in Via Pascoli (di fianco all’Ospedale Franchini in fondo al vialetto della Biblioteca); il nastro sarà tagliato dal Dott. Prof. Paolo Veronesi, saranno presenti, oltre alle Autorità Istituzionali, persone dello spettacolo che faranno da “padrini/madrine all’evento e la Consigliera di Europa Donna Italia Loredana Pau.

La sede de il Punto Rosa sarà la Casa di tutte le donne, non solo quelle colpite dal tumore al seno, ma di tutte/i coloro che vorranno aiutare.

La Festa proseguirà alle ore 19,30 in Piazza Ganganelli dove sarà offerto, con un piccolo contributo in donazione, un ricco “Apericena” allietato Fabiana Dj di Network Nazionali.

Sul palco il complesso “I Persistono” con la giovane cantante Elisa (una ragazza del Punto Rosa) e la Comica di “camera caffè” e “Colorado” Debora Villa il tutto presentato da Sabrina Ganzer coadiuvata dalla DJ Fabiana, il divertimento sarà garantito e si ballerà fino alle ore 24,00.

Durante la serata sarà presentato il Progetto “ Bisturi Peak Plasma Blade”, con il quale l’Associazione Il Punto Rosa donerà, grazie al contributo della Banca Unicredit, una fornitura di 50 bisturi a freddo al Reparto di Chirurgia Senologica diretto dal Dott. Domenico Samorani (i bisturi, mono uso, usano la tecnica di taglio a freddo, meno invasiva e cruenta e vengono utilizzati nella chirurgia della ricostruzione della mammella e per le donne con problematiche specifiche).

Patrizia Bagnolini e tutte le ragazze de Il Punto Rosa vi aspettano numerosi per condividere assieme la gioia dell’evento e la donazione dei bisturi, dopo il taglio del nastro alle ore 18 seguirà brindisi e piccolo buffet presso la Sede che sarà aperta e visibile a tutti, poi dalle ore 19,30 in piazza Ganganelli per continuare la festa.