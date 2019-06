VIDEO Anziana travolta sulle strisce è morta dopo l'incidente a Rimini

Cronaca

Rimini

| 20:19 - 11 Giugno 2019

Un'anziana di 89 anni è stata investita sulle strisce pedonali a Rimini (notizia precedente), in via Coletti questo pomeriggio (martedì 11 giugno), è deceduta qualche ora dopo all'Ospedale Bufalini di Cesena. La donna è stata presa in pieno da una moto Ducati condotta da un 57enne. Sul posto è intervenuto il 118, con due ambulanze e un'auto medicalizzata, ma la donna è arrivata già in condizioni disperate al Bufalini. Ricoverato a Rimini invece il motociclista che non è in pericolo di vita. Per i rilievi dell'incidente sul posto è intervenuta la Polizia Municipale.