Auto in fiamme in autostrada tra Riccione e Cattolica, all'interno il corpo di una persona carbonizzata

Cronaca

Riccione

| 18:06 - 11 Giugno 2019

Auto in fiamme, foto di repertorio.

Aggiornamento: il corpo di una persona senza vita è stato trovato dai soccorritori all'interno della vettura, un maggiolino Volkswagen. L'automobilista, scoppiato l'incendio, ha accostato e si è fermato in una piazzola di sosta, ma non è riuscito a uscire dalla "prigione" di fiamme. Le generalità non sono ancora note.



Auto in fiamme martedì pomeriggio sull'autostrada A14, al km 138 direzione Ancona.

La vettura ha preso fuoco molto probabilmente per un cortocircuito poco prima delle ore 18. I vigili del fuoco di Rimini sono intervenuti con una squadra e hanno spento le fiamme nel giro di un’ora. Ripercussioni sul traffico in A14 con rallentamenti tra Riccione e Cattolica.