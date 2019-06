VIDEO Rimini, investita da una moto sulle strisce pedonali: grave anziana

Cronaca

Rimini

| 15:54 - 11 Giugno 2019

Un'anziana è stata investita alle 14 di martedì in via Coletti, a Rivabella. La donna stava attraversando le strisce pedonali, all'altezza del ristorante La spigola quando è sopraggiunta una moto Ducati Multistrada 1260 che l'ha travolta, scaraventandola sull'asfalto. L'anziana ha perso molto sangue e il personale del 118, intervenuto con ambulanza e automedica, ne ha disposto il ricovero all'ospedale Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Municipale che ha chiuso al transito la corsia, in direzione Ravenna, interessata dal punto di impatto tra la malcapitata donna e la moto.