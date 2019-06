Nuovo asfalto rotatoria in via Ravenna a Bellaria, come cambia la viabilità

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 15:20 - 11 Giugno 2019

Strada asfaltata (foto di repertorio).

Per ripristinare la piena viabilità a mezzo della nuova rotatoria allo svincolo d'uscita "Bellaria" della SS.16 su via Ravenna, è prevista l'asfaltatura della sede stradale giovedì 13 giugno. Saranno previste le seguenti variazioni alla viabilità: divieto di circolazione nella direttrice Ravenna/Rimini, eccetto mezzi autorizzati di cantiere, su via Ravenna nel tratto compreso tra via Fornace e via del Bragozzo; divieto di sosta e fermata su ambo i lati di via Ravenna nel tratto interessato dai lavori; divieto di transito in corrispondenza dell'accesso alla SS.16, direzione Ravenna, all'altezza del Km189+500.