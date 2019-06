Il pluricampione del mondo Paschalidis in coppia con Stefanos vince la regata internazionale a Rimini

Sport

Rimini

| 15:19 - 11 Giugno 2019

Primi classificati.

Dal 5 al 9 giugno al Club Nautico Rimini si è tenuto il prestigioso European Tornado Championships 2019 TagHeuer Cup, 24 equipaggi iscritti a questa regata, provenienti da oltre 10 nazioni europee. Si sono tenute 6 prove su 8 previste, l'ultima giornata purtroppo il vento non ha aiutato perchè assente. Il Tornado è un catamarano con un equipaggio di due persone, timoniere e prodiere, molto veloce ed adrenalinico. I regatanti hanno molto apprezzato le condizioni meteo e tutta l'organizzazione, dalla degustazione dei cibi tipici (cassoni, piada ed il nostro pesce), al giro turistico nella nostra città storica. Il vincitore è il pluricampione del mondo il greco Iordanis Paschalidis in coppia con il prodiere Pappas Stefanos , premiato anche come l'atleta più giovane (2003). Terzi classificati nella categoria Mixed (equipaggio misto Mirco Mazzini (151 Riccione) con Ludovica Gabellini (Club Nautico Rimini).