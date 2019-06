Novafeltria Calcio, arriva il centrocampista Narducci ex Verucchio e Sampierana

Sport

Novafeltria

| 10:21 - 13 Giugno 2019

Nel riquadro il centrocampista Narducci (in gallery Francesco Piva).

E' Marco Narducci, centrocampista di 29 anni, il primo rinforzo del Novafeltria Calcio, chiamato a sostituire l'ex San Marino Amantini, che ha deciso di appendere le scarpe al chiodo. Narducci, nel terzetto di centrocampo, è destinato a ricoprire il ruolo di regista. Ha militato tre anni in serie D a Verucchio, quattro in Eccellenza alla Sampierana, infine tre anni al Domagnano, campionato interno sammarinese, con una parentesi alla Due Emme in Prima Categoria. La società del presidente Grazia ha anche definito l'ingaggio del giovane centrocampista classe 2003 Francesco Piva dagli allievi del Pietracuta: ritroverà il suo allenatore Giacomo Mugellesi. Il Novafeltria guarda ora al mercato dei difensori: due le pedine in entrata. Il ds Nicola Poggioli è al lavoro su più tavoli, anche per le conferme dei giocatori già in rosa. Nel prossimo Novafeltria non ci sarà Fabrizio Cupi: il forte esterno ha deciso di seguire Achille Fabbri al Murata e lascia la maglia gialloblu dopo tre stagioni giocate ad altissimi livelli. (r.g.)