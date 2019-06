Attualità

| 15:02 - 11 Giugno 2019

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini.

Il presidente della Giunta Regionale Stefano Bonaccini sarà ospite in Alta Valmarecchia nella giornata di lunedì 17 giugno. Accompagnato dal consigliere Giorgio Pruccoli, si recherà in visita ad alcune aziende del territorio, poi alle 15 farà tappa presso il cantiere della Rsa di Novafeltria, ancora in corso di completamento. Alle 19.30 Stefano Bonaccini è atteso al teatro Mariani di Sant'Agata Feltria, per un momento istituzionale.