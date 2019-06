Alla Colonia Bolognese la consegna dei diplomi ai bambini della scuola Pingu’s English Rimini

Attualità

Rimini

| 14:52 - 11 Giugno 2019

La consegna dei diplomi.

Un altro anno accademico si è concluso per i bambini che, dai 3 ai 12 anni, frequentano la scuola Pingu’s English Rimini. E il 10 giugno, nella parte praticabile della suggestiva e sontuosa Colonia Bolognese, è avvenuta la consegna dei diplomi.

Al suo terzo anno di attività sul territorio riminese, sotto la direzione di Rosario Malerba, la scuola, con il suo metodo di insegnamento certificato a livello internazionale – Università di Kingston e Cambridge –, ha accolto quest’anno 180 bambini.

La consegna dei diplomi è stata la giusta celebrazione di un percorso ricco di soddisfazioni: anche in questo ciclo, durante le lezioni, i bambini hanno imparato a comunicare in lingua inglese (ognuno per il suo livello) e hanno sviluppato le capacità relazionali attraverso il lavoro di gruppo, imparando ad avere sempre più fiducia nell’uso della parola all’interno di un gruppo.

La festa in Colonia, organizzata grazie al felice incontro di Pingu’s con Il Palloncino Rosso, l’associazione riminese che cura gli eventi legati alla Bolognese dal 2018, è stata l’occasione per passare un po’ di tempo insieme a tutti i bimbi che hanno frequentato i corsi e le attività organizzate durante l’anno e per premiare il loro impegno. Ma è stato anche un prezioso momento per conoscere meglio con un luogo che, giorno dopo giorno, viene sempre più in contatto con la comunità, nello spirito di riutilizzare spazi abbandonati ma di una bellezza inestimabile.



La festa è stata animata da un presentatore di eccezione, Davide Stefanato, attore, direttore artistico e autore televisivo per Rai Yo Yo.

Alla presenza di Daniele Arboit, responsabile di Pingu’s English Italia, le amatissime teachers Giulia, Maria e Anna hanno consegnato i diplomi e i risultati degli ultimi test effettuati a verifica di un costante processo di crescita e apprendimento, dal primo all’ultimo livello.



Le attività non si interrompono con l’estate. Pingu’s Rimini infatti continua il suo lavoro con il Summer Camp 2019, il centro estivo dove si può decidere di continuare a imparare l’inglese divertendosi.