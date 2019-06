Un concerto a Cervia per aiutare le donne affette da carcinoma mammario

Eventi

Cervia

| 14:51 - 11 Giugno 2019

Associazione Crisalide Rimini (foto da Facebook).



Sabato 15 giugno alle 21 al teatro comunale di Cervia va in scena il “Tour musicale nei teatri più famosi del mondo”, un viaggio nei più bei teatri d’Europa e d’oltre oceano a cura dell’associazione culturale cervese “Le Muse”.



La voce narrante di Daniela Pucci aprirà le porte di questi teatri, dove si potranno ascoltare le musiche di Richard Strauss, Alexander Borodin, Gioacchino Rossini, Luigi Arditi, Aram Ilych Khachaturian, Léo Delibes, JeromeKern e George Gershwin eseguite dal quartetto “Caffè Concerto Iris Blu”. La formazione è composta da Cristian Zangheri (violino), Milena Giannini (violino), Giorgio Borghi (violoncello) e Raffaella Benini (pianoforte).



La serata è realizzata in collaborazione con il Comune di Cervia ed è a scopo benefico: il ricavato sarà devoluto all’associazione ADOCM Crisalide di Rimini che cura il recupero dell’equilibrio psicofisico delle donne operate di tumore al seno.



Offerta libera guidata euro 10 (per informazioni e prevendita biglietti al 338 5092136).