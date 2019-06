Capienza dei treni sulla tratta Bologna Ravenna Rimini è insufficiente, disagi per i pendolari

Attualità

Emilia Romagna

| 14:10 - 11 Giugno 2019

Binario della stazione ferroviaria di Rimini.

La Giunta intervenga per risolvere con urgenza i problemi che investono il trasporto ferroviario in regione, acuiti dall’entrata in vigore del nuovo orario estivo, che stanno creando disagi a pendolari, viaggiatori e turisti, precludendone le opportunità di spostamento. Lo chiede Andrea Bertani (M5s) in un question time discusso in Aula assembleare



Il consigliere elenca i problemi nel collegamento diretto tra Bologna e Ravenna, con riduzione di fermate, cancellazione di corse e continue modifiche degli orari, che penalizzano in particolare i collegamenti tra Godo e Lugo nonché quelli con Classe. Inoltre, punta il dito contro la sostituzione dei treni Frecciabianca (in partenza al mattino da Rimini, da Parma e da Piacenza in direzione di Milano) con i nuovi Frecciargento, che, a causa dei costi superiori, della minore disponibilità di posti in 2^ classe, dell’impossibilità della prenotazione del posto per gli abbonati al MiMuovo, stanno causando lo spostamento di molti pendolari verso i treni regionali, spesso ai limiti della capienza.



Le modifiche orarie introdotte sulla tratta ferroviaria Bologna-Ravenna – risponde l’assessore ai Trasporti, Raffaele Donini – hanno prodotto benefici per molti pendolari, penalizzando, però, alcuni altri viaggiatori. La Regione è impegnata a eliminare ogni residuale penalizzazione, ad esempio reintroducendo in modo progressivo le fermate a Godo e a Classe. Occorre segnalare – puntualizza l’assessore – che l’utenza sulla linea Bologna-Ravenna-Rimini ha registrato un significativo incremento (intorno al 10%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, segno che le scelte dell’Amministrazione regionale vanno nella direzione giusta. Per quanto riguarda i servizi “a mercato” di Trenitalia lungo la direttrice Milano-Piacenza-Bologna-Rimini-Adriatica, Donini ricorda che, pur non essendo oggetto di contratto di servizio con la Regione, l’Ente intende continuare a sostenere gli abbonati che li usano, in quanto integrano l’offerta di treni regionali, non intensificabili a causa dei limiti dell’infrastruttura. La Regione – assicura l’assessore – vuole sottoscrivere una nuova convenzione con Trenitalia affinché, al di là delle rassicurazioni verbali, dopo l’introduzione dei nuovi treni vengano mantenute tutte le corse che interessano l’Emilia-Romagna. Infine, in merito alla capienza dei treni, per Trenitalia adeguata ma oggettivamente insufficiente, Donini ribadisce l’impegno dell’esecutivo regionale ad affrontare e risolvere tempestivamente il problema.



Il consigliere Bertani dichiara la propria parzialmente soddisfazione per la risposta, annunciando una verifica puntuale dei dati sui passeggeri nella tratta Bologna-Ravenna-Rimini e sugli impegni assunti dalla Regione. In merito ai servizi a mercato di Trenitalia e ai problemi di capienza sui treni regionali, il pentastellato, nell’attesa della sottoscrizione della nuova convenzione, invita la Regione a individuare soluzioni dinamiche, dato che il problema si presenta in modo ciclico.