Venerdì 14 giugno il Giro d’Italia under 23 passa da Santarcangelo: come cambia la viabilità

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:02 - 11 Giugno 2019

Agente della Polizia Municipale dirige il traffico (foto di repertorio).

Venerdì 14 giugno, nel corso della prima tappa Riccione-Santa Sofia, il Giro d’Italia under 23 transiterà anche nel territorio di Santarcangelo. Tra le 12,30 e le 13 circa, i ciclisti provenienti da Rimini percorreranno infatti tutta la SP 49 Trasversale Marecchia, dall’incrocio con via San Martino in Venti fino a via Ugo Bassi dove proseguiranno alla volta delle vie Ugo Braschi ed Emilia per poi proseguire in direzione Savignano.



Per consentire lo svolgimento della gara, dalle ore 11 alle ore 13,30 circa, le strade interessate al passaggio dei ciclisti e le intersezioni saranno oggetto di alcune limitazioni al traffico; in particolare la circolazione in senso contrario alla corsa sarà interdetta con maggiore anticipo, anche fino a un’ora prima rispetto al transito dei corridori. Gli autotrasportatori provenienti dalla Santarcangiolese sono invitati a organizzarsi con orari o itinerari alternativi, per non rischiare di dover rimanere a lungo fermi in via Della Resistenza (zona stadio). Per maggiori informazioni e approfondimenti sulla tappa del Giro d’Italia: www.giroditaliau23.it/2019-stage-2/.

La mappa interattiva del percorso a Santarcangelo: https://drive.google.com/open?id=1Xe-IhcgdF_mM1aXtr46QlmZWNzZQ38nu&usp=sharing