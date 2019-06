Litiga con la fidanzata: i Carabinieri di Novafeltria intervengono e li trovano con la droga

Cronaca

| 13:24 - 11 Giugno 2019

La marijuana sequestrata dai Carabinieri.

Giovane coppia litiga, i Carabinieri intervengono e scoprono della droga, denunciando entrambi i fidanzati. Tutto è partito da un intervento eseguito dal Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Novafeltria: la Centrale Operativa infatti aveva inviato i militari in un’abitazione di Villa Verucchio dove il padrone di casa, un 37enne incensurato, stava litigando per l'ennesima volta con la fidanzata, un 23enne. La giovane era chiusa in camera da letto: ha aperto la porta solo alla richiesta degli operanti, preoccupati di verificare la sua integrità fisica e di ascoltare la sua versione dei fatti.

Entrati nella stanza da letto però i militari restavano sorpresi dall’odore pungente ed inconfondibile della marijuana. Chiamavano quindi in ausilio i Carabinieri di Villa Verucchio e procedevano a perquisizione locale e personale nei confronti dei fidanzati, rivenendo 13 gr. di marijuana in un unico barattolo. La coppia, ritenuta responsabile della detenzione di stupefacenti, data la mancanza di precedenti specifici e per le modalità del rinvenimento, è stata denunciata. Lo stupefacente sequestrato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.