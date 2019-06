Vela, ottimo terzo posto assoluto per l’imbarcazione riminese dei Vigili del Fuoco

Sport

| 11:24 - 11 Giugno 2019

L’imbarcazione riminese Magoo Vulcangas.

Domenica 9 giugno alle ore 10.30 è partita la regata Conerissimo, organizzata dall’Assonautica “La piu’classica regata anconetana, quaranta imbarcazioni al via, Il percorso prevedeva la partenza davanti al Passetto navigazione costiera fino a Numana e ritorno per un totale di 18 miglia. Durante la regata in vento veniva a diminuire e il comitato di regata accorciava il persorso a metà lato di risalita. E’stata una regata difficile per i numerosi salti di vento,condizionati dal monte Conero, questo ha favorito gli equipaggi locali, Magoo Vulcangas è riuscito a difendersi conquistanto un ottimo posto terzo posto assoluto, dietro a Kiwi un maxi di 78piedi e Aria di 48 piedi.