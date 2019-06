Rimini, ai domiciliari ma continua a rubare, arrestato 29enne

Cronaca

Rimini

| 11:19 - 11 Giugno 2019

Nonostante gli arresti domiciliari, continuava a rubare, evadendo ogni notte dal campo rom di via Islanda a Rimini, per introdursi nei vicini capannoni di una ditta e asportare vario materiale da costruzione. Già colpito da ordine di presentazione alla polizia giudiziaria, poi aggravata in detenzione domiciliare, il 29enne residente a Rimini lunedì è stato nuovamente sorpreso a rubare e arrestato dalla polizia di Stato in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Rimini.