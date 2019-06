Si arrampica sul balcone per minacciare la madre, arrestato riminese per stalking

Cronaca

Rimini

| 10:55 - 11 Giugno 2019

La polizia di Stato di Rimini ha arrestato per stalking, nei confronti della madre, un 39enne già ammonito cinque giorni fa dal Questore per le continue vessazioni a cui aveva sottoposto la donna. Questa, esausta degli atteggiamenti violenti del figlio, dalle continue minacce e richieste di denaro, la scorsa settimana aveva sporto denuncia in Questura, raccontando come le cose fossero peggiorate al termine di una terapia farmacologica al quale il 39enne era stato sottoposto. Arrestato già nel 2002 e condannato a quattro anni nel 2006 per spaccio di droga, aveva ripreso a perseguitare la madre con appostamenti sotto casa e sul posto di lavoro. Tre giorni fa si era arrampicato fin sul balcone dell'appartamento della donna che aveva chiamato i soccorsi e era andato via solo quando lei gli aveva consegnato il proprio cellulare. Infine lunedì mattina si era presentato sul posto di lavoro della donna, minacciando anche le colleghe e sono intervenuti gli agenti delle Volanti. Il 39enne, su ordine del pm Davide Ercolani è stato quindi arrestato per stalking.