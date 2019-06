Fabrizio Bosso omaggia Chet Baker, al via a Rimini "Percuotere la mente"

Eventi

| 10:21 - 11 Giugno 2019

Fabrizio Bosso - foto di Roberto Cifarelli.

Un omaggio a Chet Baker con uno tra i più apprezzati trombettisti internazionali. Una serata esclusiva per l’apertura di Percuotere la mente, la rassegna della Sagra Malatestiana che propone sei appuntamenti dal vivo che arricchiscono il vasto calendario di eventi musicale dell’estate riminese. Ospite del primo appuntamento organizzato da Rimini Classica sarà Fabrizio Bosso, che sabato 15 giugno (alle 21) salirà sul palco per la serata Chet to Chet. Un’occasione speciale come speciale sarà il contesto: non la Corte degli Agostiniani, consueta cornice di Percuotere la Mente, ma il Teatro Galli. Ad accompagnare Bosso saranno i JAZZinc una squadra di talentuosi musicisti composta da Alessandro Fariselli al sax tenore, Alessandro Altarocca al pianoforte, Stefano Senni al contrabbasso, Fabio Nobile alla batteria e l’Orchestra Rimini Classica, con gli arrangiamenti di Marco Capicchioni.

Chet Baker è considerato un poeta della musica Jazz, in grado di “fare musica col cuore”. Uno dei più grandi artisti di tutti i tempi interpretato dal talento di Fabrizio Bosso, musicista che ha iniziato a suonare la tromba dall’età di 5 anni e da allora non se n’è più separato. Diplomatosi a 15 anni al conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, nel 2000 pubblica “Fast Flight”, il primo disco a suo nome. Fin dall’inizio della sua carriera Bosso può vantare collaborazioni prestigiose (Gianni Basso, Enrico Pieranunzi, Rosario Giuliani, Charlie Haden, Carla Bley); con la Blue Note, pubblica nel 2007 uno dei suoi dischi più importanti, “You’ve Changed”, in quartetto e 13 archi con alcuni ospiti come Stefano Di Battista, Bebo Ferra, Dianne Reeves e Sergio Cammariere, al quale deve l’ingresso nel mondo del pop e la sua prima apparizione al Festival di Sanremo, dove tornerà negli anni successivi sia con Sergio Cammariere sia con Simona Molinari, Raphael Gualazzi e Nina Zilli. Sempre con la storica etichetta Blue Note, pubblica anche “Sol”, primo disco della formazione Latin Mood, nata nel 2006. Nel 2011, un altro punto di svolta: la registrazione, presso gli Air Studios di Londra, dell’album “Enchantment- L’incantesimo Di Nino Rota” con la London Symphony Orchestra. Molte sono le collaborazioni cross over ( “Uomini in Frac” dedicato a Domenico Modugno e “Memorie di Adriano”, dedicato al repertorio di Celentano) e anche interdisciplinari con “Il Sorpasso”, sonorizzazione dal vivo di un montaggio di immagini tratte dal capolavoro di Dino Risi , o “Shadows”, un omaggio proprio a Chet Baker con Julian Oliver Mazzariello al piano e Massimo Popolizio voce recitante. Non mancano le partecipazioni di Fabrizio Bosso come solista, insieme a grandi direttori d’orchestra e nella rivisitazione della Bohème dal titolo “Mimì è una civetta”, nata da un’idea di Cristina Mazzavillani Muti. Alla fine del 2014 esce l’atteso duo con Julian Oliver Mazzariello “Tandem” (con ospiti Fiorella Mannoia e Fabio Concato) e nella primavera 2015 pubblica “Duke”, dedicato a Duke Ellington, con il suo nuovo quartetto composto da Julian Oliver Mazzariello, Luca Alemanno e Nicola Angelucci e una sezione di sei fiati. A maggio 2016 esce il disco con Julian Oliver Mazzariello e Fabio Concato, “Non smetto di Ascoltarti”