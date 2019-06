Domenica 16 giugno Santarcangelo e San Leo in onda su Sky 'Dove' alle 19.50

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 10:17 - 11 Giugno 2019

Piazza Ganganelli Santarcangelo di Romagna.

In giugno arriva su Dove (Sky canale 413) una produzione originale pensata per farci scoprire mete vicine ma di straordinario fascino, perfette per una gita o una breve vacanza.

Ogni domenica dal 9 al 23 giugno va in onda un doppio appuntamento alle ore 19.20 con "Una Gita Fuori Porta" condotta da David Romano, alla scoperta di cittadine e borghi dell’Italia centrale.

In compagnia di David Romano faremo un viaggio attraverso la storia, l’arte e la bellezza, per conoscere tradizioni, curiosità ed eccellenze, tutti gli ingredienti per una indimenticabile gita fuoriporta.

In ogni puntata David ci condurrà in una cittadina e farà da cicerone insieme ad alcune personalità del luogo: un viaggio-racconto che ci restituirà la storia del territorio, le sue leggende, i suoi aneddoti e non mancherà di stupirci con particolarità inedite o poco note.

Partiremo dal centro, dalla piazza cuore pulsante del paese per addentrarci in itinerari poco battuti, ricchi di storie e di mistero. Scopriremo anche le realtà produttive tipiche, con uno spazio dedicato all’arte culinaria e ai prodotti enogastronomici.

In ogni puntata ci sposteremo dalla meta principale per una breve escursione nel circondario, alla scoperta di bellezze naturalistiche e attrazioni di particolare interesse: grotte, aree protette, frazioni da non perdere.

Le mete di David Romano sono: Santarcangelo di Romagna con il vicino San Leo di Rimini; Fabriano e le Grotte di Frasassi; Foligno e il borgo incantato di Rasiglia; Orvieto e il borgo medievale di Rocca Ripesena; Fermo e Torre di Palme; Faenza e Torre di Oriolo.