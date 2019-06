Finita la scuola, estate da volontario, a Riccione percorsi rivolti agli studenti

Attualità

10:15 - 11 Giugno 2019

“ Dopo il buon riscontro ottenuto la scorsa estate - afferma il vice sindaco con delega ai servizi alla persona Laura Galli - replichiamo anche quest’anno un’esperienza legata ad una rosa di percorsi di volontariato rivolta ai giovani liberi durante dagli impegni scolastici. Le varie forme di mutuo-sostegno, dagli ambiti familiari al no profit e al volontariato, aiutano le persone a migliorare la propria esistenza, una tutela sulla quale l’amministrazione non intende sottrarsi ma che, al contrario, vuole mantenere e attivare con l’ascolto delle esigenze raccolte quotidianamente dai nostri uffici”.

Da giugno a settembre i giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni avranno la possibilità di aderire al progetto denominato “ Diventa volontario, dona un po’ del tuo tempo – estate 2019” che coinvolge diverse associazioni attive sul territorio nel settore del volontariato negli ambiti del sociale, degli animali ed educativo. L’idea di fondo è quella di coinvolgere in modo diretto le associazioni interessate ad avvicinare i giovani con il bagaglio di esperienze che portano con sé, nell’ambito di un progetto educativo e formativo mirato ad educare al rispetto per se stessi e per gli altri. Sono coinvolte l’associazione Papa Giovanni XXIII, Caritas, Avis, Associazione Italiana Parkinsoniani, Cooperativa Cuore 21 e Associazione Arcobaleno,Fondazione Cetacea e Associazione “ E l’uomo incontrò il cane” K.Lorenz. I ragazzi avranno la possibilità di scegliere e concordare direttamente con i referenti delle associazioni tempi e modalità di partecipazione ai progetti e alle attività portati avanti durante la stagione estiva.

Per info: Comune di Riccione - Servizio Politiche Giovanili: email: politichegiovanili@comune.riccione.rn.it - Tel. 0541/428918.