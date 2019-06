Viale Matteotti, continua il bivacco sul prato

| 08:22 - 11 Giugno 2019

Ancora una segnalazione di un nostro lettore relativamente alla situazione di degrado dei giardini di viale Matteotti a Rimini. Uno spazio diventato luogo di "residenza" di persone che lo usano come camera da letto, o peggio, come bagno pubblico.

"Più andiamo avanti e peggio è" scrive il nostro lettore "I giardini di viale Matteotti continuano ad essere in balia di certe persone, bevono, bivaccano, fanno i loro bisogni in pubblico, sul prato, e arrivano a minacciare e ad essere aggressivi con i passanti che osservano l accampamento. Sono state fatte in questi mesi diverse segnalazioni agli uffici comunali e alle forze del ordine, ma a quanto pare non è servito a nulla." Ricordiamo il numero whatsapp di Altarimini 347 8809485