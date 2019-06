FOTO Riccione Xc Eliminator, la spettacolare gara di Mtb

Sport

Riccione

| 08:14 - 11 Giugno 2019

La spettacolare gara di Mtb a Riccione.

E’ andata in scena domenica 9 giugno nella spettacolare cornice di Piazzale Roma e Viale Ceccarini la 1° edizione di Riccione Xc Eliminator, evento di apertura della settimana dedicata al ciclismo Ride Riccione Week e finalissima del campionato di Cross-Country Caveja Bike Cup. Il tracciato disegnato dai ragazzi del Caveja Bike Cup in collaborazione con le società Team Bike Valconca, BikeFan Café, San Marino Mtb e Titano Xco, si sviluppava su un anello di 500 metri da ripetere due volte. Dopo le rampe di lancio dal palco “vista mare”, gli atleti dovevano affrontare un triplo passaggio sui tronchi, un passaggio in pump-track e un terzo passaggio su un doppio salto ad alte velocità. Adrenalina, divertimento e fatica sono stati gli ingredienti principali di questa giornata che ha visto tantissimo pubblico come non se ne vede spesso in manifestazioni di Mtb.

La Kermesse, che ha visto a numero chiuso il via di 32 atleti prevedeva un ricco programma di gare… Alle ore 17.30 sono partiti i gironi di qualificazione sotto il sole di Riccione con Dj Set, il grande intrattenimento dello speaker Silvio Mevio e tanta gente in costume ad assistere. Dopo le prime batterie e le prime “sportellate”, il pubblico è arrivato sempre più numeroso e dopo la pausa cena, alle ore 20.30 si è proseguito con le fasi finali in notturna fino all’attesa finalissima delle ore 21.30 che ha visto ai nastri di partenza Fantini Fabio e Amadei Claudio (Valle del Conca Asd), Canti Erik (Black Road Villa Verucchio) e Michele Maroni (Asd GoodBike Roncofreddo). La Finale (che prevedeva 4 giri del circuito cittadino) è stata ad alto tasso di adrenalina con un arrivo in volata che ha visto come vincitore Canti Erik. Secondo si è classificato Fantini Fabio, terzo Michele Maroni e quarto Amadei Claudio.

Al termine della manifestazione la cerimonia in grande stile del campionato Caveja Bike Cup che nel 2019 ha visto gare di altissimo livello Xco (tra cui la tappa di Titano Xco degli internazionali d’Italia) e che porta in alto il nome del Cross-Country nazionale! Grande successo anche tra il pubblico che ha scoperto questa bellissima formula e ha tifato gli atleti ballando a ritmo di musica “House” per tutta la sera. Grazie al Comune di Riccione l’adrenalina della Mountain Bike è scesa in piazza in una località turistica nel pieno della stagione estiva. E non poteva che essere un successo!