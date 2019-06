Riccione si prepara al Giro d’Italia under 23: modifiche alla viabilità da giovedì a domenica

Sport

Riccione

11 Giugno 2019

Dopo la Carovana rosa arriva a Riccione il Giro d’Italia under 23, foto Silvia Casali.

Dopo la tappa del Giro d’Italia del 19 maggio scorso si avvicinano altri appuntamenti con il ciclismo internazionale durante la Ride Riccione Week, a partire dal Giro d’Italia Under 23.

Prenderà il via infatti questa settimana l’edizione 2019 del Giro d’Italia U23, tra le corse a tappe più prestigiose del calendario mondiale che metterà di fronte il meglio del panorama ciclistico internazionale giovanile nella lotta per la Maglia Rosa. L’appuntamento si svolgerà con un totale di 10 tappe, da giovedì 13 giugno a domenica 23 giugno, e proporrà un percorso particolarmente selettivo e spettacolare, con salite storiche come il Mortirolo che incoroneranno il successore del russo Aleksandr Vlasov, vincitore lo scorso anno.

Dopo un breve prologo a cronometro per le strade di Riccione (giovedì 13 giugno, partenza ore 18 da piazzale Roma), che assegnerà la prima Maglia Rosa, il percorso vero e proprio comincerà (venerdì 14 giugno, partenza ore 12 da piazzale Roma) con una frazione dedicata ai velocisti, con partenza da Riccione e arrivo a Santa Sofia.

L’intensa settimana sportiva chiude domenica 16 giugno con la Ride Riccione, la granfondo completamente rinnovata che dopo vent’anni rilancia e cambia veste trasformandosi in un format con tre percorsi, da 35, 105 e 140 km, e raggiungerà nel percorso più lungo la vetta del Cippo, conosciuta in tutto il mondo grazie a Marco Pantani. Il percorso corto gourmet è aperto a qualsiasi tipo di bicicletta, per gli amanti del panorama del buon cibo; il medio è un giro affascinate tra mare e terra che ripercorre la cronoscalata della tappa Riccione - San Marino del Giro d’Italia 2019; il lungo è un omaggio al Pirata, un percorso straordinario con tre cronoscalate che porterà a pedalare là dove Pantani preparava le sue vittorie.



ORARI E MODIFICHE ALLA VIABILITÀ



Giovedì 13 giugno, Prologo Giro d’Italia Under 23

Divieto di sosta

Dalle ore 10 alle ore 20.30 divieto di sosta in viale D’Annunzio

Divieto di transito veicolare e pedonale

Dalle ore 12 alle ore 20.30 divieto di transito veicolare e pedonale:

piazzale Roma

pista ciclabile Lungomare della Libertà

piazzale del porto

viale D’Annunzio da viale Parini a piazzale Azzarita

viale Galli da viale D’Annunzio a piazzale Dante Tosi

piazzale Azzarita

pista ciclabile Lungomare della Costituzione

viale Milano da viale Parini a viale Rismondo

viale Ceccarini da viale Milano a viale Virgilio

Divieto di transito

Dalle ore 9 alle ore 20.30 divieto di transito su viale Milano da viale Rismondo a viale Da Verazzano



Venerdì 14 giugno, Partenza della tappa del Giro d’Italia Under 23

Divieto di sosta e transito

Dalle ore 9 alle ore 13 divieto di sosta:

Dalle ore 11.30 alle ore 13 divieto di transito:

viale Milano da piazzale Roma a viale Parini

viale D’Annunzio da viale Parini a viale Angeloni

viale Angeloni da viale D’Annunzio a viale Pullè

viale Aosta da viale Vercelli a viale Alessandria

viale Alessandria da viale Aosta a via Saluzzo

via Saluzzo da viale Alessandria a viale Piemonte

viale Piemonte da via Tortona al confine con il Comune di Coriano



Venerdì 14 giugno, Gara con le bici a scatto fisso

Divieto di sosta e transito dalle ore 17.30 alle ore 22.30:

piazzale Roma

pista ciclabile Lungomare della Libertà

piazzale del porto

viale Parini da viale Milano a viale Tasso

viale Dante da viale Parini ai giardini

via dei giardini

viale Milano dai giardini a viale Rismondo

viale Ceccarini da vile Milano a piazzale Roma

Domenica 16 giugno, partenza della granfondo Ride Riccione

Divieto di sosta

Dalle ore 6 alle ore 8 divieto di sosta in viale Emilia da viale Portofino a viale Cervino

Dalle ore 10 alle 15 divieto di sosta in viale Trebaci e viale Potenza

Divieto di transito e sosta

Dalle ore 10 alle 15 in viale Palermo, viale Enna e viale Marsala