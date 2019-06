Rimini: auto si ribalta in via San Salvatore, il bilancio è di un ferito. Arriva l'elisoccorso

Cronaca

| 20:53 - 10 Giugno 2019

L'auto capottata in via San Salvatore.

Perde il controllo dell’auto in via San Salvatore, a Rimini, esce di strada e finisce in un fosso facendo cappottare il veicolo: è accaduto lunedì pomeriggio, verso le 18. Nella vettura si trovavano due coniugi. L’uomo ne è uscito illeso, ma la donna è rimasta incastrata nell’abitacolo e, una volta liberata dai soccorsi, intervenuti immediatamente sul posto, è stata trasportata al “Bufalini” di Cesena con l’elisoccorso fatto giungere da Ravenna: le sue condizioni non sarebbero fortunatamente gravi. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Municipale che sono stati costretti a chiudere momentaneamente la strada per le operazioni di soccorso.