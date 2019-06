Calcio, Euro 2021: l'Under 21 di San Marino subisce una cinquina dalla Grecia

Sport

Repubblica San Marino

| 20:37 - 10 Giugno 2019

La Under 21 di San Marino è stata sconfitta 5-0 in Grecia.

La Under 21 di San Marino è stata sconfitta nella prima trasferta del biennio per 5-0 dalla Grecia. Fabrizio Costantini non rinuncia al 4-1-4-1 proposto anche nella gara di mercoledì con la Lituania. Tra le novità nell’undici titolare, le presenze di Conti e Ceccaroli, mentre Dolcini viene spostato a protezione della terza linea in luogo di Michelotti, avanzato di qualche metro così come Tomassini. A quest’ultimo, schierato nel ruolo che mercoledì era stato di Babboni, viene affidato l’intero peso dell’attacco. Recuperato all’ultimo Moretti, che accusava un problema al piede, ma altrettanto in extremis si arrende Zucchi, fermato dalla febbre.

Scavallata la metà di frazione, la pressione ellenica comincia a farsi via via maggiore, fino a produrre l’1-0 a firma di Kampetsis, libero di incornare in area piccola sul cross preciso di Oues. Poco prima Nikolau, difensore in forza all’Empoli, aveva fatto tremare la traversa di De Angelis con una conclusione immediata dopo la respinta di Moretti sul tentativo di Limnios.

Il gol sembra sbloccare anche mentalmente i padroni di casa, che nel giro di poco costruiscono pure il 2-0 con Pavlidis, favorito da un tocco fortuito in area di Cecchetti ma rapidissimo nel girarsi e nel battere in diagonale De Angelis. Il numero 10 di casa fa le prove generali della doppietta al 35’, quando dialoga con Kampetsis e poi esplode un destro potente dal limite su cui De Angelis si fa trovare pronto. Il 3-0 arriva due minuti dopo e porta sempre la firma di Pavlidis, che raccoglie la sponda di Katranis e dopo essersi aggiustato la sfera la scaglia con violenza alle spalle di un impotente De Angelis.

La ripresa si apre senza novità in entrambi gli schieramenti. Al pronti via la Nazionale ospite si fa trovare sbilanciata su un contropiede 3 vs 3 concluso da Oues, a cui De Angelis nega la gioia del gol con una prodezza. Il poker però tarda solo una manciata di minuti: Vrousai raccoglie palla al limite dell’area, penetra centralmente e da posizione comodissima spedisce la sfera alle spalle del portiere ospite.

La Grecia mantiene il ritmo alto e nel giro di pochi minuti De Angelis deve intervenire in due circostanze per evitare il pokerissimo. Il portiere di Costantini è costretto però ad arrendersi, al 68’, alla seconda conclusione vincente di serata di Kampetsis, rapido ad approfittare di un affanno della retroguardia ospite.

Dalla panchina subentrano Marco De Angelis, Pancotti e Muccioli. Le intenzioni sono quelle di farsi più presenti negli ultimi trenta metri, ed in effetti a cavallo della mezz’ora la Nazionale ospite si produce in un paio di sortite offensive che però, complice anche la stanchezza, non producono grossi grattacapi alla terza linea di casa.

La gara integrale fra la Nazionale ellenica e quella di San Marino, con telecronaca, sarà trasmessa in differita mercoledì prossimo alle 18:10 su Rtv Sport.

Il tabellino

Grecia – San Marino 5-0

GRECIA [4-2-3-1] Stergiakis; Oues (dal 66’ Lyratzis), Dimitriou, Nikolaou (dal 66’ Giannoutsos), Katranis; Milogevits, Tsingaras; Vrousai (dal 74’ Zografakis), Pavlidis, Limnios (dal 66’ Varkas), Kampetsis (dal 74’ Douvikas). A disp.: Siampanis, Meliopoulos, Liagkas, Oikonomidis. All. Nikopolidis

SAN MARINO [4-1-4-1] Mi. De Angelis; Cecchetti, Moretti, Valentini (dall’86’ Babboni), Conti; Dolcini, Liverani (dal 66’ Ma. De Angelis), Michelotti (dal 66’ Pancotti), Ceccaroli (dal 54’ Muccioli), Raschi; Tomassini (dall’86’ Quaranta). A disp.: Marconi, De Biagi. All. Costantini

Arbitro: Muntean (MDA)

Assistenti: Bodean e Vicol (MDA)

Quarto Ufficiale: Banari (MDA)

Ammoniti: Tomassini

Marcatori: 26’ e 68’ Kampetsis, 29’ e 37’ Pavlidis, 51’ Vrousai