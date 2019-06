Tennis, Viserba espugna (4-2) il campo del Tc Matelica: in testa nei playoff per la A2

Sport

| 18:39 - 10 Giugno 2019

La squadra di serie B del Tennis Viserba.

Vittoria e play-off da primo della classe. Meglio di certo non poteva andare al Tennis Viserba che domenica è andato a vincere 4-2 sui campi del Tc Matelica e ha conquistato il primo posto nel 4° girone al termine della prima fase del campionato di serie B maschile. Diciamo subito che contro i marchigiani ultimi in classifica non è stato affatto facile vincere perché il Tc Matelica gioca su un campo in erba sintetica, superfice alla quale i giocatori delcapitano Marco Mazza non sono certo abituati. Incontro comunque portato a casa dal Tennis Viserba già dopo i quattro singolari vinti in due set da Alberto Bronzetti, Diego Zanni, Manuel Mazza ed Andrea Calogero.

Parziali: Alberto Bronzetti-Gianluca Manco 6-4, 7-6 (14), Diego Zanni-Filippo Mazzola 6-1, 6-2, Manuel Mazza-Andrea Zamurri 6-3, 6-2, Andrea Calogero-Daniele Galloppa 6-2, 7-6 (5). A risultato acquisito successi nei doppi per ritiro dopo pochi games di Galloppa-Ferretti su Mazza-Bronzetti e di Mazzarini-Manco su Canini-Giorgetti.

Ora i play-off per la A2, con una sfida secca (andata e ritorno il 23 e 30 giugni) contro una formazione vincente tra le seconde e le terze.