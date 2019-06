Dentro il mondo dei Beatles tra arte e musica:appuntamento alla Fortezza di San Leo con Giambelli&Rangzen

Eventi

La fortezza di San Leo (foto di repertorio).

Martedì 11 giugno alle 21 alla Fortezza di San Leo si tiene una conferenza-ascolto con Rolando Giambelli & Rangzen per addentrarsi “Dentro l’arte dei Beatles”, contestuale alla mostra “Beatles at the Castle” (visitabile fino al 23 giugno).



“Dentro l’arte dei Beatles” è un viaggio attraverso l’evoluzione musicale del quartetto di Liverpool assieme a Rolando Giambelli, presidente dei Beatlesiani D’Italia Associati e grande esperto dei Fab Four, e alla band dei Rangzen. Dalle radici skiffle alle vocalizzazioni degli Everly Brothers, dal rock and roll nero di Berry e al rockabilli di Perkins le influenze dei Beatles si fondono subito in una amalgama sonora e vocale mai sentita prima e la musica dei Beatles diventa così una nuovo abbecedario per la musica a venire. Assieme a Giambelli, che racconterà il lungo percorso da Amburgo al tetto della Apple, i Rangzen, con una strumentazione base, ci faranno esempi e citazioni, spiegheranno le tecniche vocali e le parti di basso innovative di McCartney così come i raffinati soli di George e le influenze di Dylan e Beach Boys così come le contaminazioni sperimentali fino alla psichedelìa pura di Pepper, al nonsense di Wild Honey Pie o alla elettronica di Revolution 9 ed altro.



L'ingresso e libero. La navetta per il forte partirà alle 20 e 45 da Piazza Dante in San Leo. Chiuderà la rassegna, sabato 22 Giugno in piazza Dante alle 21, "Rangzen Live". Concerto. Da Amburgo ad Abbey Road. In concomitanza con la "Festa Europea della Musica e La Notte Romantica dei Borghi più Belli d'Italia". Per informazioni 0541 926967.