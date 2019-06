Bellaria città della Voce e della Musica dal 13 al 25 giugno con la partecipazione straordinaria di Mogol

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 15:11 - 10 Giugno 2019

Mogol.

Da 13 al 25 giugno Bellaria diventerà la città della Voce e della Musica, arriveranno da tutta Italia gli insegnanti più quotati del mondo Voce e Musica, da Mogol, il più grande autore della canzone italiana, ad Alejandro Saorin Martinez, musicista argentino presidente Centro Studi Etill Voice Italia, a Michele Fischietti, da Milano, polistrumentista che approfondirà il WeSING vocal studio partendo dal famosissimo metodo Speech Level, al dott. Franco Fussi, da Ravenna, da sempre a fianco di artisti del calibro di Andrea Bocelli e Laura Pausini, Tullio Visioli, da Cremona, uno dei massimi esponenti nazionali di vocalità infantile, Gianna Montecalvo, da Bari, docente al conservatorio di Bari diplomata in lirica, Jazz e pianoforte, Massimo Moriconi, da Roma, uno dei più prestigiosi bassisti italiani che ha suonato con Chet Baker e in tutti i dischi di Mina, Stefano Nanni e Gianluca Nanni, da Cesena, il primo storico pianista di Pavarotti, Capossela, Bobby McFerrin direttore dell’orchestra di Sanremo nel 2018, il secondo batterista di Gualazzi, Zucchero, Foreman. Il tutto sotto la direzione della cantante bellariese Monia Angeli che grazie alla collaborazione di Fondazione Verdeblu e del Comune di Bellaria Igea Marina è riuscita a convogliarli nel suo comune dando l’opportunità a cantanti, insegnanti, musicisti, band e appassionati di tutta Italia di trovare a Bellaria Igea Marina 3 Campus formativi intensivi Bim Music Academy a cui poter partecipare per crescere sotto la guida di questi coach d’eccezione. Tutti i campus si terranno presso il palazzo del turismo di Bellaria Igea Marina. Il primo campus, Voce al bambino, comincerà giovedì 13 e si concluderà lunedì 17 giugno, è rivolto agli insegnanti delle scuole e a chi opera con la voce del bambino. Il secondo campus, Voce per comunicare, dal 17 al 22 giugno, sarà una full immersion di 7 ore al giorno nei metodi più importanti per lo studio della voce ed è rivolto ai cantanti, allievi di canto, insegnanti di canto e agli appassionati della voce. Il terzo campus, lo stage musicale pop&Jazz, dal 22 al 25 giugno oltre ai musicisti di primo piano vedrà come insegnante lo stesso Mogol che lunedì 24 terrà la masterclass “Il Cammino del Pop”. Il 24 giugno presso la piazza della capitaneria di porto ci sarà il grande evento di chiusura dei campus Bim Music Academy con lo spettacolo “Mogol racconta Mogol”, che vedrà sul palco il grande autore italiano assieme a Monia Angeli e Stefano Nanni che con lui stanno facendo il tour italiano, lo spettacolo sarà preceduto dall’esibizione dei partecipanti allo stage musicale.

Per gli appassionati al mondo voce e musica, per cantanti, allievi, insegnanti, musicisti, logopedisti è l’occasione di cui approfittare. Le iscrizioni sono ancora aperte, è possibile partecipare a tutti e tre i campus con la Free Entry pass, ad un solo campus o anche alle singole masterclass giornaliere.

Per info e iscrizioni 3284599812 info@bimmusic.it www.bimmusic.it