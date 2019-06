Miss Mondo Italia, domenica 16 giugno casting ufficiale a "Le Befane"

Eventi

Rimini

| 13:37 - 10 Giugno 2019

Miss Mondo Italia 2018.

Dopo essere stato per tanti anni il palcoscenico sul quale si sono esibite le reginette di bellezza di Rimini e del territorio, Le Befane Shopping Centre domenica 16 giugno 2019 ospiterà i casting e le selezioni regionali del concorso internazionale di "Miss Mondo Italia".



Miss Mondo Italia è il beauty-contest che ha come scopo quello di individuare le concorrenti - residenti sul territorio romagnolo - dotate di bellezza, eleganza, talento, personalità e capacità artistiche, nei settori della moda, della danza, del canto, della recitazione e dello sport. Questo concorso, il più antico e prestigioso al mondo, darà la possibilità alla vincitrice del titolo nazionale di partecipare alla finalissima di Miss World, la gara che vede la partecipazione di più di 140 Paesi ed è seguito da un pubblico di oltre due miliardi di persone.



L'appuntamento è fissato per domenica 16 giugno: dal primo pomeriggio, nella Piazza Zara de Le Befane Shopping Centre, la gara prende il via con "Prove & Provini per Miss Mondo", il casting di ammissione al concorso, al quale potranno partecipare tutte le ragazze di età compresa tra i 16 e i 26 anni. Le ragazze che supereranno il casting saranno poi impegnate nelle selezioni per aggiudicarsi i titoli in palio. Alle 18.00 si alzerà quindi il sipario e sul palco entreranno in scena le ragazze di Miss Mondo Italia, determinate più che mai a conquistare le fasce di:



1. Miss Mondo Città di Rimini 2019

2. Miss Mondo Le Befane 2019



3. Miss “Gil Cagne”

4. Miss “Agricola”

5. Miss “Gruppo Caroli Hotel”



Tutte e cinque le fasce daranno poi accesso alle finali regionali del concorso.



Per informazioni sulla partecipazione a i casting d’ammissione a Miss Mondo Italia, basterà contattare Eros Ceruti, responsabile d’Area Romagna Miss Mondo Italia: cell.: 335.8039000