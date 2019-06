Riccione, sindaco Tosi e vicesindaco Galli in visita ai nonni in montagna

Attualità

Riccione

| 12:58 - 10 Giugno 2019

Foto di gruppo del sindaco Tosi e del vicesindaco Galli con gli anziani.

Il Sindaco Renata Tosi e il vicesindaco Laura Galli hanno incontrato nel fine settimana i nonni riccionesi che anche quest’anno hanno scelto la montagna per trascorrere due settimane di vacanza.



Prima tappa a Fiera di Primiero (Trento) dove una trentina di pensionati sono ospiti in alberghi selezionati per potersi riposare ma anche godere delle bellezze del territorio. Tra escursioni, momenti di animazione e servizi rivolti a loro, come l’assistenza infermieristica, garantita ad ogni turno di vacanze organizzato dai Servizi alla Persona del Comune di Riccione, le occasioni di benessere svago verranno ripetute anche nei mesi successivi. Dal primo settembre con il soggiorno di Alleghe ( Belluno) altra località montana e il 29 settembre, per la prima volta, nella località termale di Abano Terme (Padova). La visita degli amministratori è proseguita, sempre in provincia di Trento, a Cavalese dove 50 pensionati della Parrocchia SS. Angeli Custodi sono in vacanza in questo periodo dell’anno