La Presidente del Consiglio Sara Donati premia i 15 studenti in partenza per il progetto Intercultura

Attualità

Rimini

| 12:32 - 10 Giugno 2019

I 15 studenti riminesi vincitori del bando di concorso dell’Associazone Intercultura.

“E’ davvero un’emozione vedere quindici ragazzi che spiccano il volo, che lasciano casa e abitudini e quindi le sicurezze, per immergersi in un mondo e in una cultura del tutto nuovi. Così come è toccante vedere genitori e famiglie che lasciano partire i giovanissimi figli, con qualche lacrima ma con il cuore pieno di orgoglio”. E’ stata la presidente del Consiglio Comunale Sara Donati a premiare, domenica al Museo della Città, i quindici studenti riminesi vincitori del bando di concorso dell’Associazone Intercultura grazie al quale i ragazzi, tra i 15 ei 17 anni, potranno frequentare un periodo di studi (da un mese fino ad un intero anno scolastico) all’estero, dalla Finladia al Brasile, passando per Cile, Panama fino all’Australia. Gli studenti saranno ospiti per tutto il periodo di famiglie selezionate di volontari. “Credo fermamente nel valore di esperienze di questo tipo – ha sottolineato la presidente Donati – formative non solo perché arricchiscono il bagaglio di conoscenze dei ragazzi, ma soprattutto perché consentono di aprire la mente e il cuore a ciò che è diverso da noi, dai nostri standard di pensiero. Quando genitori e nonni riabbracceranno i ragazzi li ritroveranno sicuramente più maturi e più consapevoli”.